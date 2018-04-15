В США в возрасте 9 лет умерла "самая уродливая собака в мире" Жа-Жа

Отмечается, что смерть собаки наступила во сне. О гибели любимицы рассказала журналистам хозяйка "самой уродливой собаки в мире" Меган Брейнард.

Как стало известно, в США в возрасте 9 лет скончался французский бульдог по кличке Жа-Жа, который в июне 2018 года получил титул "Самой уродливой собаки в мире". Примечательно, что смерть пса не была мучительной, он умер во сне. Хозяйка Жа-Жа отметила, что тяжело переживает смерть домашнего любимца. О похоронах пса ничего не сообщается.

Как известно, бульдог Жа-Жа принял участие в 30-м конкурсе "Самая уродливая собака в мире", где заняла первое место. У собаки весьма кривые и мускулистые лапы, а также замечательный характер, за что ей и достался главный приз. Кроме того, Жа-Жа получила 1,5 тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк, однако не сообщается, смогла ли собака отправиться в путешествие.