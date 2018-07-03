Джоан Роулинг попала в список кандидатов на альтернативную нобелевскую премию

Новая шведская академия наук сформировала список претендентов, из которых и будет выбран победитель для вручения альтернативной премии по литературе. Всего перечень содержит 46 человек.

География списка довольно пестрая. В него вошли представители таких стран, как Израиль, Финляндия, Кения, Япония, Индия и т.д. Больше всего представителей из США и Швеции – по 12 человек. Однако представителей России в перечне не оказалось.

Организаторы напомнили, что это их протест недавно разразившемуся скандалу в Шведской академии наук, и вновь подчеркнули, что литература должна способствовать развитию и поддержанию таких важных человеческих качеств, как уважение и сопереживание.

В список вошли известные всему миру писатели, например, Харуки Мураками, Амос Оз, Нил Гейман. Чести быть выдвинутой в качестве кандидата на альтернативную Нобелевскую премию удостоилась и знаменитая американская писательница Джоан Роулинг – автор истории о Гарри Поттере. Но автор была номинирована не за все семикнижие, а лишь за первую часть «Гарри Поттер и философский камень».

14 августа на сайте новой шведской академии наук станет известно, кто же получит заветную альтернативную Нобелевскую премию. Напомним, ранее стало известно, что несмотря на перенос вручения Нобелевской премии на 2019 год, деятели культуры решили показать значимость литературы для современного общества и все-таки вручить премию в этом году. Для этого они создали новую награду под эгидой новой академии наук. Перенос вручения «Нобеля» произошел из-за секс-скандала в Шведской академии наук.