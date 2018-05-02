Житель Аргентины потратил 30 000 долларов, чтобы стать космическим эльфом

Один из самых необычных жителей Аргентины потратил на пластические и косметические процедуры более 30 000 долларов. Мужчина утверждает, что он хочет осуществить свою мечту и превратиться в космического эльфа.

25-летний Луис Падрон из Аргентины всю жизнь мечтает иметь внешность, как у эльфа. Когда мужчина вырос он посчитал, что быть просто эльфом ему недостаточно и начал корректировать свое лицо, чтобы напоминать именно космического эльфа. Падрон уже потратил более 30 000 долларов на косметические процедуры, теперь он просит хирургов сделать ему нос, который будет «вообще не выглядеть человеческим».

Луис сообщил, что хочет очень маленький нос, который будет напоминать нос младенца, при этом заостренный на кончике. «Это та красота, которую я хочу иметь», - говорит Луис Падрон об эльфийской внешности.