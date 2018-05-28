В Украине предложили прекратить сотрудничество с Россией в Азовском море

Стало известно о коллективном решении депутатов, представляющих партию «Самопомощь».

Сообщается, что народные избранники во главе с инициатором Семёном Семенченко подали на рассмотрение правительства законопроект, который подразумевает расторжение договора с Российской Федерацией об использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Одной из причин является, по мнению создателей идеи, постоянные нарушения свободного движения судов со стороны Федеральной службы безопасности России – сообщается, что её представители препятствуют заходам кораблей на территорию украинских портов Азовского моря.

Они призывают главу государства Петра Порошенко выступить на одном из собраний депутатов с обращением о незаконном строительстве Крымского моста, который соединяет Россию с полуостровом. Ранее сообщалось, что именно это строение стало причиной продления антироссийских санкций от Европейского Союза.