Nokia проведёт оптический кабель по Китаю и запустит 5G за миллиард евро

Стало известно о масштабном совместном проекте корпораций Nokia и China Mobile общей стоимостью в один миллиард евро.

Известно, что он включает в себя предоставление технологий для внедрения в Китае покрытия мобильной сети 5G от финской компании, а также запуск обновлённой инфраструктуры, в том числе оптического кабеля, для улучшенной работы стационарной связи и Интернет-соединения. Несмотря на то, что контракт подразумевает сотрудничество лишь в течение года, партнёры нацелены на развитие и поддержку сотрудничества для совместного исследования рынка в поисках новых разработок и сервисов.

Также между Nokia и China Mobile был подписан меморандум, который нацелен на взаимопонимание для совместных трудов в области искусственного интеллекта и разработки 5G на территории Китая. Эта новость улучшила дела Nokia – её акции поднялись практически на полтора процента, что является хорошим показателем как для самой компании, так и для её партнёров.