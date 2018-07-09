Родственники отравленной британки в Эймсбери прокомментировали ее смерть

Известно, что жительница Великобритании скончалась после того, как отравилась нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Правительство предполагает, что женщина могла контактировать с емкостью, в которой находилось ядовитое вещество.

Как стало известно, британские журналисты уже добрались и до родственников погибшей, которые дали комментарий по поводу ее смерти. Кроме того, они попросили СМИ оставить их в покое хоть на время для того, чтобы они могли спокойно скорбеть о потере близкого человека.

Как рассказали близкие отравленной британки, женщина была довольно чутким и щедрым человеком, даже себе во вред. Она никогда не проходила мимо нуждающихся и могла отдать им буквально последнюю копейку. Помимо этого, родственники женщины обратились к семье второго пострадавшего и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что журналисты уже успели надоесть родственникам погибшей женщины, потому они попросили оставить их в покое хотя бы на время, ведь под прицелом прессы им не удается скорбеть о потере близкого человека и сложно переживать утрату, когда о ней ежесекундно напоминают.