Париж стал опаснее для туристов: власти предупреждают о мошенниках

Представители французской полиции заявили, что туристам, пребывающим в столицу во время отпуска, нужно быть бдительными при проживании в отелях.

Власти сообщают, что в последнее время участились случаи ограблений путешественников прямо в гостиничных номерах. Причем полиция сообщает, что по предварительным данным, орудует не одна банда.

Комиссар столичного подразделения по борьбе с бандитизмом (BRB) Тони Марье поделился, как обычно действуют преступные группы, совершая кражу в отеле. Их, по словам комиссара, чаще всего называют «гостиничные крысы». Они работают в крупных туристических центрах таких, как Париж. Или в небольших пригородах, например, Курбевуа или Венсен, которые тоже всегда привлекают путешественников. Способы самые разные. Некоторые выдают себя за туристов, примыкают к группе, а после уходят с чужим багажом. Другие также под видом приезжих заселяются в отели. Затем тайком пробираются в чужие номера, полностью обчищая их, когда гости находятся на экскурсии или просто гуляют по городу.

Кроме того, Тони сообщил, что очень часто преступные группы курсируют из страны в страну вслед за иностранцами по популярным туристическим маршрутам. Он предостерег путешественников и рекомендовал им быть особо бдительными, не оставляя личные вещи без присмотра.