От Гренландии откололся громадный ледник

В сеть попало видео, на котором можно увидеть, как от Гренландии откололся большой айсберг. Учёные говорят, что это очередное свидетельство глобального потепления.

Хельхейм является одним из самых крупных ледников Гренландии. В июне от него откололся большой айсберг. В течение почти 30 минут в свободное плавание отправилась глыба льда длиной 6,5 км. Отделение произошло ночью с 22 на 23 июня.

Данная видеозапись является очень ценной, поскольку специалисты смогут, изучив ее, узнать намного больше о процессе образования ледников. Это должно помочь в оценке климатических состояний Земли и дальнейших прогнозах.

Эксперты сообщают, если процесс отделения айсбергов от основных ледников продолжится, это может очень сильно повлиять на жизнь на планете. В частности, глобальные изменения коснутся климата. Как остановить или замедлить процесс таяния ледников, ученые пока не знают. Ранее сообщалось о леднике, отколовшемся от Антарктиды. В западной части Антарктиды находится ледник Пан-Айленд. В декабре ученые обнародовали видео, где запечатлен этот момент. Он уже очень долгое время считается самым быстро тающим ледником на Земле. По словам специалистов, дальнейший процесс таяния «ледяного острова» может оказать существенное влияние на уровень воды на планете и изменить ландшафт до неузнаваемости.