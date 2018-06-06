Леонид Слуцкий считает необходимым продолжать работу в ПА ОБСЕ

Глава комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий в настоящее время в Берлине обсуждает возможные пути решение многих проблем, затрагивающих интересы разных стран. Понятно, что Слуцкий будет отстаивать позицию России. В современных условиях, когда страны Запада ведут пропагандистскую войну, а соседи (Украина) отказываются от братского родства народов, это не просто.

Но, как отметил, сам Слуцкий, ситуация не безнадежна, в ней есть и положительные моменты. Напомним, в повестке заседаний – три резолюции, и все они – антироссийские. А что еще можно ждать от Грузии и, конечно, Украины. И если Киев не готов к диалогу, то представитель Тбилиси Георгий Церетели внушает надежду на диалог. Кстати, принципиальная позиция Церетели не стала неожиданностью, он уверяет, что «конфликт между Россией и Грузией остается нерешенным», но его желание обсудить проблему – достойно уважения.

«Мы побывали у господина Церетели по его приглашению. Есть разница в понимании абхазского и южноосетинского досье, и эта разница вряд ли нивелируется даже через довольно продолжительное время. Но очень важно, что у Георгия Церетели, который является безальтернативным кандидатом на переизбрание в спикеры ПА ОБСЕ, есть воля к диалогу. Он предложил сконцентрироваться на каком-либо непростом досье и работать над ним совместно с российской делегацией», – сказал Леонид Слуцкий.

Главной проблемой в отношениях Грузии и России является вооруженный конфликт 2008 году на территории двух республик. Убийство мирных граждан, а также российских военных в Южной Осетии и Абхазии всегда будет связано с именем Саакашвили, который разрушил малейшую надежду на мир в регионе в ближайшие десятилетия. Кстати, не секрет, что большинство граждан Абхазии и Южной Осетии являются гражданами РФ, так что позиция Москвы защищать их – вполне оправдана.

Отметим, что, несмотря на диаметрально противоположные точки зрения, жесткой критики в адрес России нет, ситуацию удалось немного переломить.

«Голосование идет с неизменным перевесом в 10-15 голосов, но это гораздо меньше, чем, скажем, пару лет назад. Конечно, пока рано говорить о том, что Парламентская Ассамблея переориентировалась в пользу здравого смысла, поэтому продолжать работу на этой международной площадке необходимо. Тем более – в условиях нашего отсутствия в ПАСЕ», – считает Леонид Слуцкий.







