В США состоялся суд над годовалым мальчиком

СМИ сообщили, что судом было установлено, что ребенок принял добровольное решение об отъезде из США в Гондурас. Отмечается, что ранее туда по решению суда отправили отца мальчика.

Как стало известно, в американском штате Аризона состоялся судебный процесс над годовалым мальчиком-мигрантом. На процессе не было матери малыша, во время слушаний он спокойно развлекался с игрушками и пил молоко из детской бутылочки, однако под конец все же начал капризничать.

Примечательно, что суд рассматривал вопрос о том, законно ли ребенок находится в США. По окончанию судебного заседания судья Джон Ричардсон принял решение о добровольном возвращении ребенка в Гондурас, куда ранее уже отправили отца мальчика.

Стоит отметить, что после окончания заседания судья рассказал о том, что ощущал некий дискомфорт и неловкость, когда, согласно установленным правилам, спрашивал у адвоката, понимает ли его годовалый подзащитный всю суть дела.