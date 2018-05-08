Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами

9 июля было выдано 12 свидетельств, подтверждающих возможность женщин работать в сфере оказания нотариальных услуг. Данное событие для Саудовской Аравии произошло впервые в истории.

По словам официальных представителей министерства юстиции в Саудовской Аравии, женщины, получившие документ, необходимы для работы нотариусом, позволит им оказывать различные нотариальные услуги, в том числе, заверять необходимые документы.

Сообщается, что лицензии на осуществление нотариальной деятельности в стране имеют около 1300 человек. Сейчас их количество сможет значительно возрасти.

Саудовская Аравия в последнее время дает женской половине населения вдохнуть чуть более свободно, чем раньше, внося различные изменения в законодательство, которые позволяют женщинам заниматься тем, что ранее было запрещено. Напомним, ранее сообщалось, что женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль. Запрет на нахождение лиц женского пола за рулем был принят еще в прошлом веке. Тогда власть ограничила права женщин во многих сферах. Сегодня эти запреты постепенно снимаются. Девушки могут не только водить, но и учиться в автошколе. Также им было разрешено нести службу в армии и полиции, присутствовать на масштабных спортивных мероприятиях.