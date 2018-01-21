Удачно прокатились: в США двое застряли на аттракционе над прудом с аллигаторами

Инцидент случился 7 июля в развлекательном парке Gatorland, который расположен в Орландо. Отец с сыном около получаса висели над водоемом с хищниками.

Отдых в парке развлечений закончился слишком экстремально для одной из семей в Орландо. Ничего не предвещало беды, когда мужчина со своим сыном решили прокатиться на одном из аттракционов. Выбор пал на тарзанку, спуск по которой пролегает через пруд с аллигаторами. При помощи специального устройства посетители самостоятельно преодолевают по канату расстояние над водоемом от одного берега до другого. Однако в этот раз все пошло не по плану. Механизм сломался. И пассажирам пришлось висеть на высоте 12 метров и ждать, когда их оттуда снимут. Ни отец, н сын в результате происшествия не пострадали.

Примечательно, что сами сотрудники парка заявляют: такие инциденты для них не новость. Они частенько случаются, и, как правило, устраняются специалистами не более, чем за 10 минут. Однако в этот день был сильный порывистый ветер, который помешал работникам оперативно устранить неполадку.

Парк Gatorland является тематическим. Аллигаторы там, что называется, на каждом шагу. Примечательно, что это не только парк развлечений, но и целая крокодиловая ферма. Проводить в нем время явно понравится любителям острых ощущений. В парке есть множество аттракционов, на которых можно получить огромный выброс адреналина. Кроме того, ежедневно а нем показывают развлекательное шоу, в процессе которого происходит кормление крокодилов. Аллигаторы выпрыгивают из воды, чтобы достать свою порцию еды.