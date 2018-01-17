Министр юстиции Чехии ушла в отставку из-за диплома

Сегодня чешское правительство коллегиально отправило одну из своих коллег в отставку. Сообщается, что главу Министерства юстиции Чехии Татьяну Малу уличили в плагиате.

По предварительным данным, чиновница применяла отрывки из научных работ других авторов и учёных, но выдавала эти творения за собственноручно написанные. После этого члены правительства совместно с исследователями и юристами подписали петицию об отставке политика. На это Мала решила реагировать не агрессивно, а просто не признавать свою вину в совершённом. По её мнению, данное дело является сфабрикованным и связано с желанием оппозиционного движения в дискредитации политической организации «Акция недовольных граждан».

Известно, что Мала находилась на своём посту всего двенадцать дней. Согласно заявлению исполняющего обязанностей министра юстиции Андрея Бабиша, однопартийцы верят, что Мала невиновна, но поддерживают её решение об уходе в отставку.