В Пакистане заметили довольно странное НЛО

Пришельцы внезапно решили посетить густонаселенный город Карачи. Скептики сразу же выразили сомнение по поводу видео, отметив, что инопланетян не мог заметить только один человек.

В Сети появилось видео, которое наглядно демонстрирует появление летающей тарелки пришельцев в Пакистане. Уфологи полагают, что это довольно уникальный случай, так как Карачи является одним из самых густонаселенных городов в стране. Удивление вызывает то, что пришельцы чаще всего сторонятся городов, в которых проживает большое количество людей.

Сейчас исследователи заняты тем, что изучают довольно странную форму корабля, которую пока не нашли, с чем сравнить, а также выясняют, появлялись ли ранее подобные "модели" НЛО в других городах.

Скептики также решили отреагировать на это видео, отметив, что сомневаются в его подлинности. Сомнения вызывают то, что в густонаселенном городе только одному человеку удалось заснять НЛО, другие же его не увидели. Многие также уверены в том, что автор ролика вовсе не видел пришельцев, а создал их при помощи видеоредактора и компьютерных технологий.