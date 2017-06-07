В Бразилии из-за огромной анаконды возникла автомобильная пробка

Змея 3,5 метра в длину захотела переползти через проезжую часть, заняв во время этого большую половину трассы.

Анаконда двигалась очень медленно, а потому автомобилям поневоле пришлось останавливаться, и возникла крупная пробка. Это произошло в бразильском городке Манаус. Водители не понимали, что делать в таком случае, так что несколько человек просто сняли движение анаконды на видео.

Какой период времени змея огромная змея переползала трассу, точно не известно. Однако это заняло дольше 3 минут - за столько на видео она пересекла только середину. Стоит отметить, что животные часто выбираются на дорогу, что приводит к разным авариям, если водитель не успевает затормозить. В основном, это происходит в ночное время суток.