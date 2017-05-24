Счастливая звезда: В Австралии мужчина третий раз за месяц победил в лотерее

Благодаря своей невероятной удаче житель Австралии стал богаче почти на 3 миллиона долларов.

По мнению мужчины, всё дело в счастливой звезде, под которой ему было суждено родиться. В среднем, в Австралии шанс на выигрыш в лотерее крайне низок – 50 миллионов к одному. Однако один человек доказал обратное, победив трижды. Стоит отметить, что цифровую комбинацию на одном из приобретённых билетов он хотел сменить, но продавцы уговорили его так не делать. За первые два раза житель Австралии сумел получить 2,5 миллиона.

Далее мужчина попытался повторить свой успех и третий раз – и у него всё вышло. Правда, выигрыш был существенно меньше, всего 48 тысяч, однако всё равно получение такой суммы за месяц стало настоящим шоком. Часть полученных от лотереи денег он отдал кардиологическому отделению местной клиники для покупки дорогой аппаратуры. Что делать с остальными средствами, счастливчик пока не решил.