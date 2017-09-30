В Сирии террористы напали на поселения, перешедшие на сторону Дамаска

Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что нападение террористов удалось отбить при помощи российских ВКС. Отмечается, что правительственные войска с формированиями ССА успешно справились с поставленной задачей.

Как стало известно, в Южной зоне деэскалации террористы из группировки "Джабхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) решили напасть на населенные пункты, которые 23 июня добровольно перешли под контроль Дамаска. В "команде" против боевиков выступили правительственная армия и формирования ССА, поддержку им оказали российские ВКС.

Атаку террористов удалось отразить, в результате нападавшие потеряли бронетехнику, пикапы с ДШК, а также около 70 человек были убиты. Примечательно, что войска Сирии смогли отразить атаку без потерь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 11 населенных пунктов добровольно перешли под контроль Дамаска. Российские военные уже доставили им гумпомощь и предметы первой необходимости.