В США рассказали о кассовых сборах "Мира Юрского Периода - 2"

В США подвели итоги премьерных показов нашумевшей киноленты «Мир Юрского Периода - 2».

Эксперты рассказали, что выводы являются следующими – американские зрители принесли 150 миллионов долларов кассовых сборов фильма, который был показан спустя две недели после мировой премьеры. Эта цифра удивила аналитиков, ведь первый день сборы не превышали пятнадцати миллионов. Тем не менее, в мире премьера собрала уже семьсот одиннадцать с половиной миллионов долларов, что указывает на одобрительную реакцию поклонников фильма-предшественника.

Что касается анимационной индустрии, то мультфильм «Суперсемейка 2» продолжают посещать тысячи людей по всему миру – как взрослые, так и дети. Однако, интерес к нему упал практически вполовину, поэтому кассовые сборы на этих выходных составляют чуть более восьмидесяти миллионов долларов, когда на прошлой неделе этот показатель был больше на сто миллионов. Однако по всему миру мультфильм смог собрать практически полмиллиарда долларов за две недели.