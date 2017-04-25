Самую уродливую собаку 2018 выбрали в США

В США определили победителя в конкурсе «Самая уродливая собака года». Местом проведения стал город Петалума. За приз сражались 14 претендентов, но лидером стал только один.

В Америке прошёл конкурс, отличающийся своей оригинальностью. Он уже который год проводится среди домашних животных американских граждан. Для победы не нужно демонстрировать необычные умения своих питомцев, восхищающие и умиляющие публику. Зверь должен всего лишь не подходить под общие стандарты красоты, если у животных таковые вообще имеются.

Победу одержал 9-летний Жа-жа. Это английский бульдог. Особенностью, за которую пёс заслужил звание самой страшной собаки в мире, является его длинный язык, не помещающийся во рту.

Хозяйка Жа-жа сообщила, что нашла питомца в интернете. За победу собаки в конкурсе владелица получила денежное вознаграждение в размере 1500 долларов, а также сертификат на поездку в Нью-Йорк.