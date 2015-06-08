На пляжах в Индии запретили делать селфи

Пляжи в Индии теперь стали зоной свободной от селфи. Такое решение было инициировано властями после множества несчастных случаев.

Спасательное агентство Drishti Marine установило, так называемые, «зоны без селфи», оградив их специальными красными флагами. Вдоль побережья установлены таблички, осведомляющие посетителей, что на этой территории запрещено делать селфи.

Страсть сделать удачный кадр нередко доводит до летальных исходов. Несколько человек даже утонули, пытаясь сделать фото. А зимой в Индии мужчина хотел сделать селфи на железнодорожных путях, но вместо этого снял, как его сбил поезд. К счастью, ему удалось выжить. Сообщается, что Индия занимает первое место в списке стран, где люди погибают из-за необходимости всегда и везде делать селфи. За год в мире выявлено 27 таких случаев, 50% из которых приходятся на Индию.

Несмотря на то, что травмы от селфи в опасных местах стали следовать одно за другим, люди всё равно продолжают рисковать, иногда доходя до абсурда, чтобы получить хороший снимок.