Британскому журналисту Рори Смиту пришлась по вкусу еда россиян в плацкарте

Рори Смит раскритиковал еду россиян в поезде. Он утверждает, что подобного в английском поезде никогда бы не произошло.

Британский журналист приехал в Россию на ЧМ-2018 для освещения основных событий. Однако он никак не мог подумать, с чем ему придётся столкнуться. Осуществляя переезд из Екатеринбурга в Самару, Рори Смит решил проехаться в плацкартном вагоне. Журналист транслировал всё своё путешествие в твиттер. Не взяв с собой никакой еды и наличных денег, чтобы пойти в вагон-ресторан, Рори делился со своими читателями, что запах от солёных огурчиков его соседей, которых он назвал поедателями яиц, распространился по всему вагону и никогда не выветрится.

Однако вскоре возмущение журналиста сменилось удивлением, поскольку одна из его соседок, увидев, что он ничего не ест, великодушно поделилась овощами, колбасой, хлебом, печеньем – всем, что взяла с собой в дорогу. Рори Смит выразил благодарность, съел всё, что было предложено, отметил доброжелательность и щедрость, присущие русским людям, и остался крайне довольным, ведь еда была очень вкусной.