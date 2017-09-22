На Гавайях станут строже наказывать за селфи с вулканом

Власти Гавайев ужесточили наказание для нерадивых туристов, которые делают опасные селфи рядом с вулканами.

Прецедентом для изменения наказания в худшую сторону стало проникновение около 40 человек к вулкану Килауэа за заградительные барьеры во время извержения. В числе этих 40 и туристы, и местные жители. Все они арестованы. Это стало поводом для ужесточения наказания за нахождение в опасных местах. Сообщается, что в настоящее время любителям острых ощущений за нахождение рядом с вулканом может грозить тюремное заключение до одного года. Альтернативой является штраф в размере до пяти тысяч долларов.

Кроме того, в мае один из туристов, находившийся в непосредственной близости от извергающегося вулкана получил травмы от попадания в него лавовых брызг. Угрозу жизни для людей представляют не только потоки лавы, но также дым и газы, выбрасывающийся в воздух при извержении.

Не только Правительство Гавайев принимает меры, чтобы обеспечить безопасность местных жителей. В США ранее было объявлено сообщение геологической службы, согласно которому запрещается жарить в лаве сосиски с зефиром.