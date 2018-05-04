В Китае мужчина выгулял утят в торговом центре

В юго-западном городе Китая Чунцин посетители и сотрудники одного из торговых центров наблюдали довольно милое зрелище.

Сообщается, что местный житель взял на прогулку своих питомцев, а именно трёх утят. Очевидцы сняли шествие на камеру и выложили на видеохостинг YouTube.

На записи можно наблюдать, что хозяин дал команду птицам стать в строй, которая была сразу успешно выполнена. Мотивы данной прогулки не сообщаются, но наблюдавшие за этим зрелищем не могли скрыть улыбку и умиление.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области группа спасателей смогла вытащить из коллектора провалившихся туда черепаху и пятерых утят. По предварительным данным, малыши провалились внутрь через широкие проёмы в решётках, от места инцидента не отходила мама птенцов. Сообщается, что все животные остались целыми и невредимыми.