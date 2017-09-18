Художница из Брянска Марина Свиридова стала лучшей на международном конкурсе

Марина Свиридова одержала победу на международном конкурсе художников.

В Витебске прошёл международный конкурс, на котором были представлены работы талантливых художников со всего мира. Конкурс называется «Истоки. Моя малая Родина». В его рамках проходил фестиваль фотографии «ФотоКрок-2018» имени Сигизмунда Юрковского. Это уже третий международный фестиваль фотографии. На конкурс были привезены более тысячи работ творцов из Израиля, Латвии, США, Турции и других стран.

Марина Свиридова – фотохудожница из Брянска. Целых две её фотографии были признаны лучшими на фестивале фотографий. Одна из них – «Весенний ветер», где художнице удалось передать неповторимую весеннюю прохладу в самом обычном уличном дворе. Вторая – «Тянем - потянем!», на которой Марина запечатлела семью, которая затаскивает пса в озеро. Она была ученицей художественной школы, а затем и художественного училища. Проживает Марина в Брянске. Работает в Брянском драматическом театре художником-бутафором, где и освоила эту профессию.

Впервые этот конкурс был проведён в 2016 году в Витебске в честь Дня города, которому на тот момент исполнилось 1042 года.