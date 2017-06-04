«Анна Каренина» вошла в тройку лучших романов в истории

«Анна Каренина» вошла в почётную тройку романов, являющихся по версии британского издания лучшими в истории литературы.

The Daily Telegraph опубликовало список, состоящий из ста произведений мировой литературы, являющихся по их мнению лучшими.

Роман Толстого замыкает тройку лидеров. Серебро забрал «Миддлмарч» знаменитой английской писательницы Джордж Элиот. Победу одержал «Моби Дик» - произведение известного американского автора Германа Мелвилла.

При составлении списка не отдавалось предпочтение конкретному жанру, во внимание принимались произведения от фэнтези до классики, от детективов до исторических романов. Авторы рейтинга рекомендуют его к обязательному прочтению.

Толстой не единственный русский писатель, попавший в этот топ. Среди них, в частности, Набоков, Пастернак, Достоевский. Однако они расположены во второй половине списка. Так, роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» занял 88-е место. Российских писателей высоко ценят во всём мире. Поэтому неудивительно, что они попали в список лучших.