Тереза Мэй стала объектом насмешек за неуклюжие реверансы

Тереза Мэй исполнила очень странный, как отмечают пользователи социальных сетей, поклон при приветствии Принца Уильяма, чем поставила его в неловкое положение.

Премьер-министр Великобритании осуществила визит в Ноттингемшир, где открылся реабилитационный центр. Это знаковое событие посетил и Принц Уильям. Однако встреча двух высокопоставленных особ прошла не так, как ожидалось. Тереза Мэй попыталась исполнить реверанс, однако, он вышел довольно неуклюжим и вызвал недоумение у присутствующих. Премьер-министр вместо того, чтобы совершить короткий поклон, продемонстрировала слишком низкий поклон с приседанием, который не соответствует английскому этикету.

Некоторые пользователи социальных сетей даже сравнили политика с домовым эльфом Добби из «Гарри Поттера». Другие же отметили явное сходство с другим персонажем – Голлумом из трилогии «Властелин колец».

Тереза Мэй не впервые становится объектом насмешек. Так, осенью всё внимание пользователей социальных сетей приковала фотография, сделанная на саммите ЕС. Премьер-министр сидела в одиночестве и выглядела довольно грустной. После этого снимка некоторые пользователи также отметили, что Тереза Мэй в последнее время не очень хорошо выходит на фотографиях, поскольку она выглядит так, будто присутствует на похоронах.