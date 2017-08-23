Британец нашёл своего кота спустя 10 лет после пропажи

Кот по кличке Гарри пропал в 2008 году, когда его владельцы жили в графстве Суффолк. 10 лет разлуки тяжело дались питомцу, но теперь он снова может радоваться домашним завтракам вместе со своим хозяином.

Британская организация, занимающаяся помощью животным, в 2008 году приютила кота. На его микрочипе были сведения о хозяине. Но по ошибке новым владельцам сообщили о смерти прежнего. В прошлом Гарри принадлежал Марку Солсбери, который на данный момент проживает в графстве Глостершир. После пропаши котёнка он взял ещё одного питомца, посчитав, что уже не сможет найти своего любимца. Но микрочип хозяин побоялся аннулировать, что и помогло вернуть котёнка. Всякий раз меняя место жительства, Солсбери сообщал в организацию о новом адресе с надеждой вернуть Гарри.

На данный момент кот проживает вместе с мамой своего первого хозяина. За 10 лет Гарри стал мужественным и волевым, но определить внешность владельца всё-таки смог, а микрочип стал лишь подтверждением этой трогательной истории.