Немецкие туристы едут на мотоциклах через всю Россию на "край света"

Два туриста из Германии рассказали о своих планах путешествия по России. Сообщается, что исследователи совершенно не умеют говорить по-русски.

Николас и Фиши приехали в Россию на мотоциклах для того, чтобы достичь Воркуты – самого «края земли». Туристы заявили, что в первых российских городах было очень сложно найти общий язык, но, добравшись до Сыктывкара, стало проще, так как они нашли людей, знающих английский.

После этого друзья решили остановиться на территории Республики Коми на четыре дня для того, чтобы полюбоваться пейзажами. Следующим пунктом должен был быть город Инта для того, чтобы воспользоваться возможностью оставить там транспорт и поехать в Воркуту налегке. Но в Ухте они узнали, что дорогу размыл паводок и единственным способом добраться до точки назначения остался паром до Печоры.

По словам самих туристов, их главной целью было посещение северных красот и заповедных мест.