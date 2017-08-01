В Лондоне тысячи людей, которые хотят остаться в ЕС, вышли на акцию протеста

Сегодня жители Лондона масштабно протестовали против Brexit, который состоится в конце марта следующего года.

Сообщается, что порядка ста тысяч неравнодушных британцев таким образом высказали своё недовольство относительно выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Инициаторы мероприятия заявили, что большинство участников состоит из представителей бюджетных учреждений. Протестующие заявили о желании проведения нового референдума. Практически все пришли с символикой ЕС: флаги, майки, зонты – всё имело синий цвет с жёлтыми звёздами.

Напомним, Brexit – референдум о выход Великобритании из Евросоюза, который является главной целью консерваторов государства, прошёл два года назад. Ожидается, что событие произойдёт 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о происшествии на акции протеста в Эфиопии – злоумышленник взорвал гранату, после чего один человек погиб, а более ста тридцати присутствующих пострадало.