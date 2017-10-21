В США сотни литров виски оказались под завалами склада

Сегодня в американском штате Кентукки произошёл инцидент, который не оставил равнодушными любителей крепкого алкоголя.

Так, на винокуренном заводе Barton 1792 Distillery произошёл обвал склада. Вследствие этого было повреждено минимум девять тысяч бочек, каждая из которых вмещает двести литров, с бурбоном – видом виски, который производится на территории Соединённых Штатов Америки.

Во время происшествия в здании никого не было, поэтому пострадавших не имеется. Сообщается, что здание было возведено в 1940-х годах.

На данный момент эксперты пытаются оценить нанесённый заводу ущерб и разобраться, какое количество бочек уцелело после инцидента. Они заявили, что процесс будет длительным и займёт как минимум несколько недель. Однако завод продолжит работать уже с понедельника. Тем временем правительство выразило опасения о попадании алкоголя в водоёмы, но риски были опровергнуты – пробы на наличие бурбона в воде отрицательные.