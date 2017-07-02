Выборы в Турции: Эрдоган хочет развить страну до уровня России и США

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган при обращении к народу заявил, что пора принимать кардинальные меры для развития государства до уровня Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки.

Сообщается, что накануне досрочных выборов президентов и парламента Турции Эрдоган провёл несколько митингов в Стамбуле. На одном из них президент рассказал, что запланировал вхождение Турции в десятку самых развитых стран мира наравне с Россией и США. В случае его дальнейшего президентства, как заявляет Эрдоган, правительство будет избавлено от бюрократии и возьмёт другой курс для дальнейшего совершенствования во всех сферах.

Известно, что президент провёл пять митингов в Стамбуле для своих избирателей, после которых наступил день тишины перед выборами – в этот день любая агитация запрещена. Граждане государства смогут проголосовать за будущего президента в воскресенье.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган называл себя и президента России Владимира Путина самыми опытными политическими деятелями в ООН.