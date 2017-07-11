Отголоски Чернобыля: на киевском рынке нашли радиоактивную чернику

Реализаторы на одном из стихийных рынков в Киеве поучаствовали в проверке, сами того не зная.

Известно, что украинские журналисты таблоида «Сегодня» приобрели у одного из продавцов ягоды черники и решили отнести их в лабораторию. Результаты поразили – оказалось, что покупка является насыщенной радиоактивным веществом. Сообщается, что концентрация цезия-137 превышает допустимую норму в два раза.

Кроме этого, в рамках эксперимента были приобретены ягоды на официальном рынке, которые были признаны пригодными для пищи и не превышают указанных показателей радиоактивности.

Эксперты утверждают, что данное радиоактивное отклонение является отголоском взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и крайне не рекомендуют употреблять радиоактивную пищу, так как это может привести к необратимым последствиям.