Британская компания выпустила криптовелосипед

Майнинг криптовалют с каждым днём набирает популярность. В связи с этим, компания по продаже электробайков предлагает своим покупателя приобрести криптовелосипед, позволяющий зарабатывать на борту транспорта.

Современное общество все больше приспосабливается к пользованию криптовалютой. Но некоторым так и не удаётся понять её надобность и преимущества. Несмотря на это, множество компаний занимаются распространением источников такого заработка. Британские разработчики электровелосипедов 50cycles предложили своим покупателям возможность превращать движение в майнинг.

Электробайк под названием Toba имеет на борту систему майнинга, позволяющую получать определенну сумму денег после преодоленного расстояния. Недостатком такого заработка является то, что велосипед вырабатывает свою криптовалюту фирмы LoyalCoin, но никак не биткоин.