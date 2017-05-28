Премьер-министра Канады оштрафовали за нарушение закона

И власти нарушают закон. Премьер-министр Канады не задекларировал солнцезащитные очки, полученные им в подарок, при посещении одной из провинций Канады. Джастин Трюдо получил подарок ещё летом прошлого года, и по законам своего государства был обязан сообщить об этом в течение 30 дней.

За нарушение Трюдо обязали выплатить штраф в размере $100. По некотором данным стоимость очков составляет примерно $400. Пресс-служба премьер-министра сообщает, что это просто недоразумение. Джастин Трюдо неверно заполнил форму декларации, но нарушать закон ни в коем случае не хотел.