Фанаты собирают деньги на ремейк «Звёздных войн»

В декабре 2017 года в прокат вышел восьмой эпизод культовой саги «Звёздные войны». Фильм собрал более 1,3 миллиарда долларов. Однако не все зрители остались довольны. Поклонники, смотревшие, все эпизоды заявили, что фильм потерял свою главную идею, а некоторые даже потребовали переснять. Не дождавшись выполнения своих требований, фанаты запустили сбор денег на ремейк 8 эпизода.

Организаторы заверяют, что нашли спонсора, который готов вложить в съёмки любимой саги многих поколений около 200 миллионов долларов и обещают, что приложат все силы для того что бы создать достойный фильм и удовлетворить всех фанатов. Режиссёра фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» совсем не расстроила эта новость, он с радостью ждёт момента, когда сможет посмотреть ремейк на снятый им фильм.