Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей в Солсбери

Британский Принц Чарльз 22 июня приехал в Солсбери, чтобы узнать, как проходит возвращение жизни города в привычное русло после отравления Скрипалей.

По данным официальных представителей резиденции британского принца Чарльз приехал в Солсбери со своей супругой герцогиней Корнуоллской Камиллой. Высокопоставленные лица Великобритании встретились с местными жителями, пообщались с теми, кому пришлось закрыть свои рестораны из-за проводимых в городе мероприятий по обеззараживанию территорий. После проведённых встреч члены королевской семьи отправились на приём в ратушу на площади Market Place.

Напомним, в английском городке Солсбери в начале марта произошло по утверждению властей Великобритании отравление Сергея Скрипаля, который был осуждён за шпиона, и его дочери Юлии. Это событие приобрело широкий резонанс и стало причиной крупного международного скандала. Расследование в городе до сих пор продолжается.