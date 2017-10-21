Британка после орального секса осталась без накаченных губ

Британка заявила, что врач сделал некачественную процедуру по введению филлеров в её губы. Однако клиника всё отрицает.

Девушка заметила, что из губ после процедуры стала сочиться какая-то жидкость. За несколько дней до этого Шарлотта Нил увеличила себе губы в косметическом салоне Британии, город Эссекс, BeautyBox By Maggie в Хорнчерче. Процедура по накачиванию губ обошлась в 170 фунтов стерлингов. Шарлотта сразу заметила, что ей вкачали филлеры неравномерно. Губы стали непропорциональными, а потом и вовсе осталась без своей красоты. Из-за того, что 26-летняя девушка стала похожа на огромную рыбу, она долгое время не могла выйти на улицу несколько дней. Также Шарлотта ощущала нестерпимую боль вокруг губ, носа и щёк так, что не могла нормально питаться.

Клиника, на которую жаловалась Шарлотта, утверждает, что процедуры у них проводятся качественные. Поэтому никаких последствий и вреда от них нет и быть не может. Увидев в Сети фотографии, которые выложила девушка, пользователи сначала ужаснулись эффекту от увеличения губ. Некоторые интернет-пользователи встали на сторону клиники, отмечая, что повреждению филлеров способствовал неудачный оральный секс, о чём и заговорили врачу. А процедуру увеличения губ девушка, скорее всего, проходила в дешёвом и некачественном салоне.