В Китае разрешат пользоваться Facebook и Twitter

Власти одной из самых популярных туристических провинций Хайнань приняли решение снять блокировку мировых социальных сетей.

На такие меры пошли власти китайского острова, чтобы увеличить посещение туристов. Доступ к запрещенным социальным сетям будет разрешен в специально отведенных зонах.

Напомним, что правительство Поднебесной заблокировала доступ к Facebook и другим популярным социальным сетям, начиная с 2009 года. Одной из главных причин такого решения оказалось желание развивать собственные IT корпорации.

Теперь же, спустя почти десять лет в Китае появилась программа по развитию туристического бизнеса за счет иностранных отдыхающих. В частности, к 2020 году планируется достигнуть таких же показателей по посещению острова, как и у провинций Хайкоу и Хайнань. Это весьма актуальное решение, поскольку большую часть прибыли Поднебесная получает за счёт выездного туризма. Что касается общего положения по туризму в мире, Китай занимает уверенное 4 место после Франции, США и Испании в рейтинге самых посещаемых стран по данным Всемирной организации по туризму.