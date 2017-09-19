В Ульяновске установили памятник с орфографической ошибкой

21 июня в Ульяновске открыли новый памятник героям Великой Отечественной войны. Однако не всё прошло гладко. На мемориале была обнаружена грубая ошибка.

Новый памятник в Ульяновске был установлен на заказ, который оформил байкерский клуб «Ночные волки». Памятный знак получил название «Дороги Великой Победы». В социальных сетях уже успели обсудить несоблюдение правил русского языка при изготовлении памятника.

На одном из текстовых фрагментов памятного знака «Ульяновцы участвовали во всех крупнейших сражениях» сделана грубая ошибка в слове «участвовали», а именно, возникла лишняя буква «в».

Торжественное открытие состоялось 21 июня, в котором приняли участие первые лица города и области и лидер «Ночных Волков» байкер Хирург.

Табличку уже демонтировали. Новую обещают установить после выходных.

Ошибки на памятниках делают не так уж и редко. Например, осенью в столице был установлен мемориал Михаилу Калашникову, который являлся оружейником. Но схема винтовки, расположенная на памятнике, была создана немецким специалистом Хуго Шмайссером. Схему впоследствии демонтировали.