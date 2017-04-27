В Сан-Франциско появилась первая бургерная с роботами

Прозрачная машина за 6 долларов на глазах у клиента приготовит заказ.

Создание такой бургерной обошлось владельцу Алексу Вардакостасу в 10 миллиардов долларов, а на саму разработку он потратил 8 лет. Однако ресторатор уверен, что все траты и усилия окупятся. Чтобы заказать бургер, нужно выбрать его в меню на планшете, а далее запечённая в тот день булочка попадает в центр специального ленточного конвейера. После этого необходимое количество продуктов накладываются на булочку, только частично спрессованные для удобства.

По мнению Алекса Вардакостаса, его разработка станет первым и главным конкурентом для сети McDonalds. Однако его робот пока не лицензирован, а франшиза не создана. Владелец отмечает, что сначала хочет попробовать себя в пределах Сан-Франциско. Если всё сложится достаточно удачно, проект получит развитие и будет запатентован.

Стоит отметить, что всё больше рестораторов экспериментируют с роботами в качестве работников. Пока это больше привлекает внимание, однако специалисты верят, что в ближайшие двадцать лет индустрия общепита полностью избавится от необходимости использовать труд человека.