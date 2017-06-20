Владимир Мединский: дело Серебрянникова не повлияет на систему отчётов

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что дело Серебрянникова не повлияет на систему отчётов в театрах.

Министерство культуры о своих планах относительно отчётности в театрах высказалось довольно ясно. Что-либо менять в уже устоявшейся системе они не планируют.

Напомним, в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в театральной студии Кирилла Серебрянникова. Режиссёр и другие руководители «Седьмой студии» подозреваются в хищении около 133 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета для финансирования проекта « Платформа».

Владимир Мединский не согласен с тем, что это дело, вызвавшее широкий общественный резонанс каким-либо образом выявило недостатки и недочёты работы системы отчётов. Министр культуры утверждает, что дело Серебрянникова не связано с государственным финансированием. Проблема лишь в том, что участники уголовного дела недобросовестно проводили отчёты об использовании выделенных государством денежных средств. Мединский убеждён, что государство, как и инвесторы, должно знать, куда идут деньги, которые направлены на реализацию тех или иных проектов. Поэтому любой, кто пользуется системой получения грантов, должен это понимать и быть к этому готовым.