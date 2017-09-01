Фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова будет показан в Брюсселе

«Аритмия» режиссёра Бориса Хлебникова будет представлена в Бельгии на международном конкурсе BRIFF наряду с кинокартинами других талантливых режиссёров.

Лента Бориса Хлебникова рассказывает о враче, работающем в скорой помощи. Главный герой, роль которого исполнил Александр Ященко, который не обращает внимания на мировые события. Для него самое главное происходит рядом – жизнь или смерть, которое зависит от него. Выйдя в прокат в ноябре 2017 года, фильм уже успел заслужить одобрение зрителей и получить первые награды. Так, на фестивале «Кинотавр» в 2017 году кинокартина получила Гран-при, приз за лучшую мужскую роль, которая досталась Александру Ященко, и приз зрительских симпатий. Картина принимала участие и в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Золотой орёл».

В некоторых городах России «Аритмию» показали под открытым небом. Среди таких городов Красноярск и Казань.

Примечательно, что данный кинофестиваль проводится в этом году впервые. Он включает международную, европейскую и национальную конкурсные программы.

Мероприятие не останется без внимания знаменитостей. Его посетит французский актёр Жерар Депардье и итальянская актриса Клаудия Кардинале.

Смотр фильмов на фестивале BRIFF начался 20 июня и продлится 11 дней.