В Алма-Ате установлен памятник Виктору Цою

В честь 56-летней годовщины со дня рождения Виктора Цоя в Алма-Ате торжественно открыли памятник. Скульптор Матвей Макушкин выбрал для своего творения не музыкальный образ исполнителя.

21 июня известному российскому рок-музыканту Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. По всей России этот день не остаётся без внимания преданных фанатов исполнителя. Так, в Алма-Ате на улице Тулебаева установили бронзовую статую Цоя. Скульптор Матвей Макушкин изобразил его в роли Моро, главного героя фильма «Игла». Примечательно, что именно на этой улице и была снята финальная сцена этой кинокартины. В Казахстане по этому поводу прошло торжественное мероприятие, приуроченное к открытию памятника.

Виктор Цой снимался не только в «Игле», но знаменитым стал благодаря своему музыкальному творчеству.

Рок-музыкант даже спустя 18 лет после смерти остаётся популярным образом в кинематографе. Так, 4 июня прошла премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. В их числе был и солист группы Кино. А режиссёр Сергей Снежкин в мае анонсировал начало съёмок фильма, посвященного Цою, которые должны начаться в ноябре 2018 года.

Музыкант погиб летом 1990 года в автомобильной аварии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.