Мужчина хотел сжечь змею, но сжег свой дом

Мужчина, проживающий в небольшом городе возле финской столицы, выбрал довольно нетривиальный способ для того, чтобы избавиться от оказавшейся в его саду змеи. Однако его план вышел из-под контроля, что отразилось на его доме.

Житель Сиунтио увидел во дворе своего дома пресмыкающегося, от которого решил незамедлительно избавиться. Но выбрал он для этого довольно странный путь. Мужчина захотел сжечь змею в своём саду, облив её легковоспламеняющейся жидкостью.

Избавиться от нежелательного присутствия животного ему всё-таки удалось, но вместе с этим он сжёг свой дом. Произошло это из-за того, что часть жидкости попала и на стены здания, воспламенившись от стоящей рядом газонокосилки, которая была достаточно горячая, чтобы её воспламенить.

Пламя перекинулось на стены деревянного дома, без труда распространившись дальше. Пожарным, прибывшим на место происшествия, удалось избавиться огня, однако ущерб всё равно составил около 17 тысяч долларов, что примерно равняется миллиону рублей. Стоит отметить, что изнутри дом не пострадал.