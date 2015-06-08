В Нигерии профессор требовал секс от студентки за повышение оценки

В настоящее время преподаватель уже уволен, а дело расследуется.

Обвиняемый преподавал бухгалтерский учёт в Университете Обафеми Авалово на юго-западе Нигерии. Однако администрация учебного заведения считает, что студентка сама скомпрометировала профессора. Имеется запись общения этой девушки и преподавателя. На ней студентка общалась с профессором по-хамски, сомневаясь как в его компетенции, так и резко критикуя сам университет. В итоге после неуважительной беседы девушка заговорила о сексе за баллы.

По мнению администрации учебного заведения, преподаватель такого не вынес и согласился с этим. Это было воспринято, как требование за улучшение результатов экзамена, а поведение профессора назвали грубым. Однако защитники студентки утверждают – администрация университета просто защищает своего бывшего работника, который ранее неоднократно был уличён учащимися в нецензурном поведении по отношению к ним.