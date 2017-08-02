В Британии лиса напала на молодую девушку и изуродовала её

Животное пробралось ранним утром через открытое окно и несколько раз укусило жертву за бицепс.

Девушка проснулась от ужасной боли. Её парень смог отогнать лису, бросаясь в неё подушками. Однако левый бицепс уже сильно кровоточил, так что жертва не могла сдержать слёз. В больнице ей сообщили, что нападение животного привело к столбняку и полиомиелиту. Чтобы поправить своё здоровье после происшествия, молодая особа была вынуждена провести два дня в больнице.

Жительница Британии предположила, что лиса набросилась на неё из-за резкого движения во сне. Стоит отметить, что эти животные крайне редко уродуют людей в Лондоне и его окрестностях, где и произошёл данный случай. Ситуация удивила местных жителей, предположивших в Сети, что что-то могло случиться в расположенной неподалёку лесополосе.