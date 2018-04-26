Дочери Кейт Миддлтон подарили школьную сумку за 130 фунтов стерлингов

Трехлетней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма преподнесли в качестве подарка школьную сумку розового цвета. Сообщается, что рюкзак стоил 130 фунтов стерлингов.

Представители компании Leather Satchel подарили презент для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а именно кожаные именные школьные рюкзаки. По словам герцога Кембриджского, больше всех его детей подарку обрадовалась трехлетняя принцесса Шарлотта, которая очень любит розовый цвет. Девочка в юном возрасте уже сама говорит, какую вещь из своего гардероба она хотела бы надеть и она обязательно будет розового цвета.

Сообщается, что Шарлотта не одна любит данный цвет. Меган Маркл в своих интервью также говорила, что питает старость к розовому. Недавно супругу принца Гарри заметили в очаровательном розовом платье на празднике Trooping the Colour.