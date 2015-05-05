В Бельгии лев заставил 40 человек прятаться в сувенирном магазине

Позже животное, не слушавшееся ветеринаров, застрелила местная полиция.

Инцидент произошёл в зоопарке Planckendael в Мехелене, Бельгия. Люди, гулявшие по территории, были вынуждены прятаться, когда увидели огромного льва. Они забежали в сувенирный магазин, где оставались несколько часов, пока не пришло известие, что всё в порядке. Администрация торговой точки всем предоставила воду, чтобы люди не страдали от жажды.

Однако, по словам ветеринара, животное не представляло опасности для тех 40 человек. Льва не могли заставить вернуться в клетку, он пытался убежать, но агрессии к людям не проявлял. После двух неудачных попыток уговорить хищника зайти на своё место в зоопарке ему просто позволили убежать, однако в дальнейшем животное застрелил местный правоохранитель.