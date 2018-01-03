25 лет бесплатных поездок: в Париже сделали подарок родившемуся в поезде мальчику

Стало известно о подарке от Автономного оператора парижского транспорта новорожденному мальчику.

Напомним, на днях жительница Парижа преждевременно родила, находясь в вагоне пригородной электрички. Благодаря помощи неравнодушных пассажиров и сотрудников поезда роды прошли благополучно. Состояние мамы и малыша хорошее, они оба были обследованы прибывшими непосредственно к электричке медицинскими сотрудниками и транспортированы домой.

Чуть позже представители перевозчика поздравили семью с этим событием и предоставили новорожденному возможность бесплатного проезда во всех поездах, которые принадлежат к компании, до его двадцать пятого дня рождения.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала злоумышленника, который угрожал жизни пассажиров метрополитена посредством размещения взрывного устройства в вестибюле станции Саусгейт.