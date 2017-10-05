Еврокомиссия одобрила закон об авторстве в Интернете: мемы могут исчезнуть

Коллегия Европейского Союза приняла решение касательно закона об авторском праве на интернет-сервисах.

Так, комитет заявил о принятии закона о фильтрации и запрете публикации материалов, которые защищены авторским правом. Сообщается, что несколько пунктов принятого законопроекта неодобрительно приняли в интернет-сфере. По мнению аналитиков, после того, как закон вступит в силу, мемы могут исчезнуть с лица земли, так как они нарушают авторские права телевизионных программ и известных кинолент.

Кроме того, эксперты считают, что эта система, вероятнее всего, не покажет ожидаемый результат. Примером служит крупнейшая видеоплатформа YouTube, которая ликвидировала массу роликов, не нарушавших авторских прав.

Сообщается, что закон был предложен Европейской комиссией два года назад. Окончательное принятие закона произойдёт при условии, что все страны Европейского Союза, а именно двадцать восемь государств, проголосуют положительно.